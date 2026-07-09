颱風巴威逼近 經長：水利署已完成3大防颱整備

因應颱風巴威來襲，經濟部長龔明鑫今天表示，水利署已完成3大防颱準備，包括盤點抽水站、抽水機及防汛設備等防洪SOP，以及針對近期台北、台南等易淹水區域與地方政府共同檢視改善情況，另重新檢視花蓮馬太鞍溪、萬里溪的應變措施，確保防洪設施維持標準。

經濟部長龔明鑫今天在業務會報前受訪時指出，因應颱風可能帶來的災害，經濟部主要由水利署負責相關整備，目前已完成3大方向準備。首先，水利署已於3日和7日召開2次與全台各分署、地方政府水利相關單位的防汛整備視訊會議，盤點各項防汛SOP是否完備，包括抽水站、抽水機、防水擋板和防汛塊等設備的整備情況，目前相關準備工作大致完成。

其次，針對6月25日部分地區因豪雨發生淹水情形，龔明鑫指出，經濟部次長賴建信與水利署同仁已與地方政府共同勘查，了解災後狀況與改善措施。賴建信7日也與內政部、台北市政府前往台北南港、內湖等易淹水區域視察；龔明鑫表示他在6日也赴台南了解當地防汛準備。

第三，龔明鑫表示，針對花蓮馬太鞍溪及萬里溪的防汛整備工作，經濟部也重新檢視應變措施。目前相關河道疏濬、堤防加高等工程，多數已恢復至百年防洪標準，以提升防災韌性。