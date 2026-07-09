強颱巴威進逼 水門何時只出不進？蔣萬安：密切關注

強颱巴威進逼中，民眾關心水門關閉時間。台北市長蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池受訪指出，疏散門必須要持續密切關注，整個水情的資訊，包括水位、還有包括雨勢，市府都密切關注。

蔣萬安說，根據過往的經驗，一旦發現堤外有安全風險的時候，就會提前宣布「只出不進」，也就是讓堤外的車輛能夠盡快地離開，也禁止人車再進到堤外風險的地方。

下午視察信義路五段沉砂池，接著去視察內湖的抽水站。北市水利處昨巡檢內湖陽光抽水站時，發現大量疑似民間業者的通訊纜線散落堆積，且部分線材已遭泥砂及漂流物纏繞，恐有影響抽水站機組運作的風險。

媒體也問蔣萬安，會不會後續來追查是誰堆積纜線？蔣萬安說，今天到文山、信義、松山，內湖做視察，最主要是到抽水站看運作的情形，以及預排的狀況跟進度，水利處也做了相關的說明，後續都會做巡查，並清查來源，依法辦理。