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颱風巴威海警發布 雪霸公告禁止入園
強颱巴威來勢洶洶，雪霸國家公園管理處表示，因應中央氣象署下午2時30分發布海上颱風警報，同步公告禁止進入雪霸園區活動。園內尚有32隊逾百名登山客，正持續聯繫中。
雪霸國家公園管理處指出，因應中央氣象署今天下午2時30分發布巴威颱風海上警報，依國家公園法、災害防救法，公告自警報發布起，全面禁止進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動。
雪管處指出，公告禁止入園期間，原已核發之入園許可證失效，未來須重新申請，始能進入園區；颱風警報解除後，視災害復原情形另行公告恢復受理入園活動。
根據雪管處掌握資料，截至下午2時許，各登山路線仍有32支隊伍、111人在雪霸山區，初步聯繫，已有部分隊伍決定提早下山，雪管處人員將持續逐一聯繫各隊，建議視情況撤退或就近於山屋住宿避難，以自身與隊伍安全為優先，若仍在山上的隊伍，也請定時跟留守人回報安全。
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