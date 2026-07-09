強颱巴威逼近會放颱風假？「北台灣5縣市」暴風侵襲機率直衝100%

巴威逐漸接近，中央氣象署下午2點半發布海上颱風警報，將台灣東北部、東南部海面及巴士海峽納入警報範圍。同時調升120小時颱風暴風侵襲機率，桃園以北及宜蘭飆到100%。

氣象署公布「120小時颱風暴風侵襲機率」，警戒區往南擴大，全台10縣市機率突破9成。基隆市、台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣侵襲機率達百分百，換言之，未來120小時，颱風暴風圈勢必影響北部地區。連江縣達99%，新竹縣市及花蓮也來到98%、苗栗縣96%，北台灣首當其衝。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市、新北市、新竹市、彰化縣、嘉義市、台南、屏東、宜蘭、花蓮、澎湖及金門不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

氣象署預計稍後公布24小時風雨預測，供各縣市政府判斷是否達到停班課標準。周五是否有機會放颱風假，仍由各縣市政府決定。