強颱巴威來勢洶洶 台電高雄區處動員153人全力戒備防大規模停電

受強烈颱風巴威及其外圍環流影響，氣象預報預測颱風路徑以通過東北角近海機率最高，並於10日至11日對台灣影響最為顯著，面對強颱進逼可能帶來的災情，台電高雄區營業處不敢大意，已於昨天召開颱風災害整備會議全力戒備，提前部署防颱陣仗，並呼籲民眾多加利用網路或手機App通報及查詢停復電資訊。

台電高雄區處表示，因應颱風可能帶來的衝擊，目前已完成全面性的防颱整備，共集結153位工程人員，並備妥27輛工程車、16輛吊臂車、23輛升空車、22台發電機及26台抽水機。

除了加強轄區內的樹木修剪以防壓垮線路外，台電也針對轄內各變電所進行巡視，特別是針對地勢較低窪的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試，嚴防淹水引發電力故障。

針對颱風期間的停電通報機制，台電高雄區處解釋，現行的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，若民眾發現家中與附近住戶同時停電，代表台電已同步掌握災情，請居民耐心等候，不需急著報修，台電將盡速派員前往。

不過，若周邊鄰居都有電、僅有零星幾戶停電，則建議民眾多利用台電官網於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入地址查詢或通報停電狀況，亦可下載「台灣電力App」隨時回報訊息，以利加速處理，若民眾不便使用網路，台電也提供「1911」客服專線及高雄區處專線「07-5213646」供市民使用。

台電同時提醒，市民應及早做好防颱準備，大樓地下配電室等易淹水場所應備妥防汛因應措施，特別是抽水站等不能停電的重點單位，請務必及早自備發電機或不斷電設備。

此外，颱風天常有樹枝或招牌遭強風吹落砸壞配電設備，提醒民眾應加強固定招牌看板、取下懸掛物並修剪樹枝，若在路上發現電線掉落或外露，切勿自行撿拾或碰觸以免觸電，應立即通知台電處理。