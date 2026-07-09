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防颱整備會議上撂重話恐生反效果？蔣萬安霸氣回：身為決策者的要求

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池防颱工作。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池防颱工作。記者林麗玉／攝影

巴威颱風將來襲，台北市長蔣萬安昨天主持颱風整備會議時，說重話提醒區公所，如果沒有需求要提出，就會認為已做好萬全準備，「不要發生任何有要緊急調度的情事」。蔣萬安下午受訪，對於這句話是否會有反效果？他說，身為一個決策者的責任，也是身為決策者的要求。

蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池受訪，媒體問到昨天在防災整備上撂下重話，會不會擔心造成反效果？讓基層還有需要時，不敢緊急反應？蔣萬安說，基本上就是只要能預先、事前做好各項的準備工作，當然就是要把防護做好、做到位、確實地落實，而不是預先可以做好各項準備工作、原本就可以做好，而拖到臨時才出問題。

蔣萬安也說，這是身為一個決策者的責任，也是身為決策者的要求，所以各區公所，以及包括水利、大地處相關單位和清潔隊，大家在過去這幾天也是很辛苦，檢視各個地方，也是希望這一次超級強颱對於台北市造成的災情、衝擊降到最低，各項災情後續的復原工作，市府也都會全力來推進。

蔣萬安表示，他這幾天在整備會議上，也都要求各單位務必做最壞的打算，最嚴謹、最嚴肅的準備。所以不只是水利處、清潔隊對於水溝渠的清疏，大地處對於山坡地整體的防護措施，各區公所相關的機具、設備的預置，沙包也好、抽水機也好，市府已經部署相關的據點。

蔣萬安也說，還有可能過去易淹水地方的一些工作，市府先行來預判，如果這幾天確實有民眾大量地索取、不夠，市府趕快事前先來做調度，做好萬全的準備、嚴陣以待。

巴威颱風

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