颱風巴威逼近 北市貓纜、兒樂7/10至7/11暫停營運

巴威颱風逼近，行政院長卓榮泰今天下午前往中央災害應變中心了解颱風最新動態，他表示，要確實掌握颱風的路徑、風勢、雨勢及它可能影響的時程，未來72小時是影響最關鍵時刻，中央與地方合力做好防颱工作，讓災害降至最低，同時指示注意花蓮萬里溪及馬太鞍溪堰塞湖最新水位變化，是此次防颱整備的重點工作，保全戶提早安全撤離與收容安置，他呼籲民眾注意颱風期間安全，切勿觀潮觀浪，維護自身安全。

2026-07-09 17:25