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颱風巴威逼近 北市貓纜、兒樂7/10至7/11暫停營運

中央社／ 台北9日電

強颱巴威來勢洶洶，北捷遊憩公司今天表示，貓空纜車及兒童新樂園明天、11日暫停營運，以確保民眾安全並進行防颱工作。台北市立動物園則表示，11日夜間延長開放暫停一次。

氣象署今天發布強颱巴威海上警報，預估明天清晨發布陸上警報，白天各地沿海有8至9級甚至10級強陣風，晚間至11日風雨最為劇烈。

北捷遊憩公司今天下午宣布，為確保民眾安全及進行防颱整備作業，貓空纜車及兒童新樂園明天、11日暫停營運，12日視天氣狀況恢復營運，並提醒民眾留意自身安全。

此外，台北市立動物園表示，考量颱風巴威可能影響，11日夜間延長開放暫停一次，當天「夜之動物園」活動全數取消，並依照當天是否停班、停課決定白天開園或休園。

另一方面，台北市工務局水利工程處已開始河濱設施撤離作業，安排吊卡車撤離10座碼頭引橋、2座浮筒碼頭、139座景觀廁所及貨櫃等設施，請民眾注意避開作業區域，並提醒民眾颱風期間避免前往河濱區域活動或停放車輛，以策安全。

北市 台北市立動物園 巴威 巴威颱風

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