強颱巴威來了...首創災害預防AI語音關懷服務 北市颱風前夕關心獨老

巴威颱風將至，北市社會局著手弱勢族群照顧與災防因應作為，今年導入科技力量，首創「災害預防AI語音關懷服務」，確實有長者接獲電話時反映有物資的需求。除了該系統，加上社工和志工打電話關心，社會局預計於颱風警報發布前完成所有聯繫。

北市6月底列冊獨居老人共1萬504人，社會局為在極端天氣發生前精準掌握長者生活需求與安全狀況，7月6日下午啟動「災害預防AI語音關懷服務」，以「科技輔助、人本關懷」精神，為全市弱勢長者、機構住民及街友構築起一道兼具智慧與溫暖的實體與數位雙重守護網。

社會局表示，有別於傳統由社工或志工逐一手工撥打電話的方式，AI語音外撥技術能在短時間內同步完成大量關懷作業，並即時蒐集、辨識長者的對話回應，將於颱風警報發布前完成所有聯繫。主要撥打對象為低風險長者約6000人，中高風險仍由社工跟志工電話關懷。

社會局說，此系統會將有特殊需求或高風險的個案自動篩選並即時轉介至各區老人服務中心與社福中心，使第一線社工得以優先將人力投入實際的線下協助，大幅提升災害期間的服務效率與應變量能。

社會局長姚淑文強調，科技的目的不只是提升效率，更重要的是讓關懷不因人力或時間限制而中斷。

在社福機構方面，社會局已於7月6日通知各機構加強防颱巡檢，包含備妥充足防禦物資與手電筒、完成沙包堆疊等防汛工作；也訂有緊急應變計畫，定期演練後送機制，強化機構即時救援能力，機構如遇緊急狀況將依計畫安置及因應，市府相關單位也會即時提供積極協助。

街友等無安全居所的弱勢族群部分，社會局已啟動避颱勸導關懷，鼓勵優先入住中途之家。若北市宣布停班課，社會局當日將開設「萬華社福中心（第二辦公室）」與「台北車站K8」臨時避颱所，每日總計可收容100人；「圓通居」與「廣安居」街友中途之家也會24小時開放緊急避難床位；社會局連結北市20間友善旅館資源，提供多元安置服務。