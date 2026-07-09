影／巴威破紀錄逼台！南投農民跟天氣搶時間 急拆棚布、搶收防農損

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署已於今天下午2時30分發布海上颱風警報，明晚至周六白天，是颱風最接近台灣的時刻，恐有明顯風雨，南投仁愛、埔里等地農民跟老天爺搶時間，今加緊搶收蔬果、拆卸網室棚布，盼降低農損。

巴威颱風昨天達到鼎盛期，以近中心風速每秒60公尺、7級暴風半徑擴大到380公里，超越今年4月的風王「辛樂克」，更創下1995年以來最大颱風紀錄。氣象署預估，明晚9時暴風圈進入台灣陸地，周六中午將是颱風距離最近的時間點。

由於，巴威來勢洶洶，恐帶來強勁風雨，南投仁愛、埔里等地農民加派人手搶收或加強防颱措施，其中仁愛清境等地為蔬果花卉重要產地，昨起已展開搶收，今更動員人力進行網室棚布拆收作業，就怕網室設施受風面積過大，被颱風吹壞。

農民表示，近年網室設施材質越來越好，部分農友雖已將網室都換成了高剛性棚架，比起傳統溫室棚架更能抵禦強風，但面對破紀錄的巴威強颱「料敵從寬，禦敵從嚴」，大家還是乖乖收棚布，以免最後仍被吹壞，得不償失。

而埔里大坪頂蔬果專業區為國內百香果、葡萄等蔬果重要產地，當地農民說，近期已進入葡萄成熟期，本來能按期程逐步採收，但颱風來襲，恐害已經成熟的葡萄落果、水傷或泡水腐爛，只能跟老天爺搶時間加緊搶收，希望能降低農業損失。

強颱巴威進逼，南投清境花農今動員加緊速度拆收網室棚布，就怕網室設施被吹壞。圖／民眾提供

強颱巴威進逼，南投大坪頂葡萄進入成熟期，果農跟老天爺搶時間加緊搶收，盼降低農損。圖／民眾提供

強颱巴威進逼，南投清境花農今動員加緊速度拆收網室棚布，就怕網室設施被吹壞。圖／民眾提供

強颱巴威進逼，南投大坪頂葡萄進入成熟期，果農跟老天爺搶時間加緊搶收，盼降低農損。圖／民眾提供

強颱巴威進逼，南投清境花農今動員加緊速度拆收網室棚布，就怕網室設施被吹壞。圖／民眾提供