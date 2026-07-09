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巴威逼近鹿港備戰！公所備妥2千沙包新增抽水機組、 蓄洪池待命

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
強烈颱風巴威逼近，鹿港鎮公所目前已備妥逾2000個沙包及400片擋水板，鹿港鎮的民眾可攜帶身分證件至公所工程隊領取。圖／鹿港公所提供
強烈颱風巴威逼近，鹿港鎮公所目前已備妥逾2000個沙包及400片擋水板，鹿港鎮的民眾可攜帶身分證件至公所工程隊領取。圖／鹿港公所提供

強烈颱風巴威逼近，彰化縣鹿港鎮過去時常因豪雨造成多處淹水，居民至今仍心有餘悸。鹿港鎮公所表示，目前已備妥逾2000個沙包及400片擋水板，待中央氣象署發布海上颱風警報後，鹿港鎮的民眾可攜帶身分證件至公所領取，每戶最多可領取10包沙包，擋水板也可借用，以提前做好防颱準備。

去年丹娜絲颱風外圍環流帶來豪雨，鹿港多處積淹水，居民生活大受影響。隨著極端氣候加劇，不少居民感嘆，近年幾乎每逢颱風或暴雨便面臨淹水威脅，這次巴威來襲更讓大家提前提高警覺。

鹿港鎮公所指出，每逢颱風季，設置於鹿港公會堂的8座抽水站都會全面運作，另有2座移動式抽水站可機動支援，其中1座這次也會投入此次防汛任務。此外，今年也在復興南路與民族路口增設新的抽水機組，希望能加速排水、減輕短時間強降雨造成的積淹水情況。

另一方面，彰化縣政府在洛津國小操場下方興建的地下停車場兼蓄洪池，已於今年2月完工啟用，成為全台首創「停車場結合蓄洪池」的案例。該設施可蓄積約1.2萬噸雨水，容量相當於約5座奧運標準游泳池，也被視為此次颱風期間的重要防洪設施之一。

不過，公所表示，目前並非大潮期間，蓄洪池是否啟用，仍須視颱風實際帶來的雨量與現場狀況，再由相關單位研判因應。當地居民也表示，希望這次沒有碰上漲潮，能讓排水較為順暢，降低災情，平安度過颱風天。

強烈颱風巴威逼近，鹿港鎮公所目前已備妥逾2000個沙包及400片擋水板，鹿港鎮的民眾可攜帶身分證件至公所工程隊領取。圖／鹿港公所提供
強烈颱風巴威逼近，鹿港鎮公所目前已備妥逾2000個沙包及400片擋水板，鹿港鎮的民眾可攜帶身分證件至公所工程隊領取。圖／鹿港公所提供

強烈颱風巴威逼近，鹿港鎮公所備妥抽水機主加速排水、減輕短時間強降雨造成的積淹水情況。圖／鹿港公所提供
強烈颱風巴威逼近，鹿港鎮公所備妥抽水機主加速排水、減輕短時間強降雨造成的積淹水情況。圖／鹿港公所提供

鹿港 巴威 丹娜絲颱風 巴威颱風

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