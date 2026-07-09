巴威颱風逼近 基隆大武崙沙灘、海興及潮境保育區下午5時起封閉

巴威颱風逼近，基隆市政府今天下午宣布，自下午5時起，預警性封閉管制大武崙沙灘、海興游泳池、基隆嶼及潮境保育區等重點水域，全面暫停所有水域遊憩活動，往返基隆嶼船班全面暫停並取消所有登島行程。

中央氣象署針對巴威颱風今天下午2時30分發布海上颱風警報，強烈颱風巴威環流龐大，接近台灣地形時不排除產生交互作用而更靠近陸地，沿海極易出現瘋狗浪、長浪及強陣風。

基隆市政府表示，明天（10）起基隆市沿海地區易有9至11級強陣風，且易有長浪及大浪出現，為防範未然，今天預警性管制範圍包含大武崙沙灘、海興游泳池、基隆嶼及潮境保育區等重點水域。自今日下午5時起上述區域全面暫停所有水域遊憩活動，大武崙沙灘、海興游泳池及潮境保育區現場亦將陸續設置封鎖線，嚴禁民眾進入。

往返基隆嶼之船班全面暫停並取消所有登島行程；在港區防颱部署方面，漁港管理單位已同步啟動防災巡查機制，將嚴密監控港區船隻繫留狀況。

市府強烈呼籲市民朋友在颱風期間務必提高警覺，切勿前往海邊觀浪、攝影或釣魚以免發生危險，各漁船捕撈業者亦請務必加強港區錨泊緊固，共同做好防颱準備。

基隆「暖暖親水公園」的親水季活動，7月11日及12日兩天暫停開放。戶政日慶祝活動原訂7月11日，延期至8月23日於原地點舉行，活動內容亦維持不變。針對已索票之市民朋友，屆時持原有票券進場觀賞演出，未及索票或票券遺失之市民朋友，可於當日開演前10分鐘現場排隊依序補位。