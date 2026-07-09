影／強颱巴威還沒到「台東海岸先開大絕」！旅客驚呼：這是海嘯嗎？

強烈颱風巴威逼近，台灣東部海面風浪劇烈增強！今天下午一名搭乘國內線航班飛往台東的旅客，在飛機準備降落前俯瞰窗外，驚見台東沿海出現一條巨大、綿延不絕的厚重白色浪帶，緊緊貼著海岸線瘋狂推進。該名旅客震撼之餘拍下畫面，驚呼：「這是海嘯嗎？」

氣象站表示，這是強颱巴威逼近時引發的典型「長浪」（Swell）與劇烈湧浪現象現象，雖然目前颱風中心仍位於台灣東南方海面，但其外圍環流釋放的巨大能量，已在外海激起波長極長的「長浪」。

當這些長浪從深海傳播到台東沿岸的淺水區時，受到海底地形迅速抬升，波浪波高瞬間飆升並劇烈破碎，才會在海岸線激起大範圍、極其密集的白色泡沫。從民航機的高空視角俯瞰，整條台東海岸線就像被一層厚厚的雪白巨浪瞬間吞噬，視覺效果確實與海嘯來襲時的「白浪線」高度相似。

中央氣象署已於今天下午14時30分正式發布強烈颱風巴威的海上颱風警報。隨著颱風持續逼近，東部沿海、綠島及蘭嶼已觀測到數公尺高的巨浪，部分離島船班也已宣布全面停駛。縣府呼籲，台東沿海目前海象極度惡劣，請民眾與遊客務必遠離海岸、切勿前往海邊觀浪，以免發生危險。