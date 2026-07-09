強颱巴威「鬼剃頭」缺一角...粉專：強風圈很大環流廣泛 別小看巴威

強颱巴威逐漸接近中，中央氣象署下午14:30分發布巴威颱風海上颱風警報，預計明天發布陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，從最新衛星雲圖可以明顯看出，巴威的環流結構已不像先前那麼完整、厚實，受到東側強烈垂直風切及乾空氣侵入影響，東半側的深對流明顯減弱，雲系呈現猶如「鬼剃頭」般缺了一角，使整體結構變得不對稱。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，接下來值得持續觀察的是，這種不對稱的環流是否會對颱風路徑造成影響。一般而言，颱風中心有機會出現些微向深對流處(向西)修正的情況，但實際幅度仍需觀察未來數小時環流結構及對流恢復情形。但即使颱風減弱，還是一個強風圈很大、環流廣泛的颱風，別小看巴威了。

中央氣象署氣象預報中心科長林伯東下午表示，巴威是25年來暴風半徑最大的颱風，目前海氣條件對巴威不利，過去幾小時觀測發現，巴威強度稍微減弱，但近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑380公里，仍是強颱。持續朝西北方向移動向台灣靠近，預計明天下午會逐漸通過台灣北部海面，但預報仍有不確定性，屆時路徑仍能偏北、偏南一點，靠近台灣，12日逐漸遠離台灣。

林伯東表示，巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，明天白天北部及東北部雨勢轉強，有大雨或豪雨。明天晚上到周六降雨最顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區及中部、東北部山區局部豪雨等級以上。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。