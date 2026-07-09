強颱巴威明晚到周六影響最劇各地豪大雨 明白天起北部東北部雨勢轉強

強颱巴威明天接近，中央氣象署下午14時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，明天白天北部及東北部雨勢轉強，有大雨或豪雨。明天晚上到周六降雨最顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區及中部、東北部山區局部豪雨等級以上。

強颱巴威下午14在鵝鑾鼻的東南東方約920公里之處，以每小時15轉20公里速度，向北北西轉西北進行，暴風圈明天逐漸影響台灣地區，氣象署下午14時30分發布海上颱風警報，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣東北部海面將構成威脅。

林伯東表示，巴威是25年來暴風半徑最大的颱風，目前海氣條件對巴威不利，過去幾小時觀測發現，巴威強度稍微減弱，但近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑380公里，仍是強颱。持續朝西北方向移動向台灣靠近，預計明天下午會逐漸通過台灣北部海面，但預報仍有不確定性，屆時路徑仍能偏北、偏南一點，靠近台灣，12日逐漸遠離台灣。

林伯東表示，強颱巴威仍距台灣有一段距離，台灣附近剛好是在它的沉降區，今各地天氣高溫炎熱，金門縣已有焚風發生，今(9)日白天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、宜蘭縣、金門縣為黃色燈號

颱風來之前，浪先影響，林伯東說，今(9)日至明(10)日北部、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，請避免前往海邊活動。

各地風力也逐漸加強，林伯東表示，明天白天各沿海地區會有8級甚至接近10級左右的陣風。到了明晚至周六白天，是影響台灣最劇烈的時候，各沿海都容易有9至11級強陣風，尤其是桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼、綠島，有可能出現12級以上強陣風。周六晚上風力慢慢減弱下來。

降雨趨勢，林伯東表示，明天白天開始，北部及東北部雨勢轉強，有大雨或豪雨。明天晚上到周六降雨最顯著，各地有大雨或豪雨，尤其北部地區及中部、東北部山區局部豪雨等級以上。周六晚上颱風更為遠離後，各地風雨才會慢慢減弱下來。

巴威颱風降雨趨勢。圖／中央氣象署提供