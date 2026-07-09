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強颱巴威持續逼近 恐連放兩日颱風假？蔣萬安透露：希望民眾盡量待家中

不斷更新／強颱巴威持續逼近！下午2時30分發布海警 全台停班課最新資訊一覽

2天颱風假有望？蔣萬安透露：希望民眾在周五、周六盡量待在家中

聯合報／ 記者林麗玉楊正海／台北即時報導
巴威颱風將來襲，台北市長蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池。記者林麗玉／攝影
巴威颱風將來襲，台北市長蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池。記者林麗玉／攝影

巴威颱風將來襲，台北市長蔣萬安下午視察信義路五段沉砂池，針對有網友敲碗，希望有機會看到市長重現2年前Threads上午發文說「明天放颱風假」？蔣萬安受訪透露，希望民眾在周五、周六的時候，沒有必要，盡量待在家中，也務必在事前做好各項防颱的準備。

針對明天是否停班停課？蔣萬安指出，今天晚上原則上8時，市府就會跟4縣市討論以後做宣布，因為目前颱風的動向都還是有可能做一些變化，而且市府還是要預測整體的風勢還有雨勢的狀況；他也說過，如果會停班停課，一定是以整天做原則。

蔣萬安表示，目前氣象團隊的預測，也就是從明天大概傍晚、入夜，然後周六一整天，對於台北市整體的影響是最嚴重的，而且氣象團隊在幾次防救災準備會議上面也提到，根據過往的經驗，很有可能就像2015年蘇迪勒颱風當時對台北市造成的影響，甚至更早之前艾莉颱風當時對台北市所造成的災情。

他說，看到很多氣象專業的人士，也對於這一次颱風對北部地區可能的災情，狂風驟雨，所以他跟團隊都是嚴陣以待。早上也到文山區視察，下午也到包括信義、還有松山及內湖，再次做各項準備工作，來了解整體的進度，那當然也希望民眾在周五、周六的時候，沒有必要盡量待在家中，也務必在事前做好各項防颱的準備。

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