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巴威颱風逼近 新北坡地社區住戶憂心忡忡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
強烈颱風巴威持續逼近台灣，新北市議員黃心華昨陪同新北市長參選人李四川到最近發生淺層坡體滑落的新店區長春里勘查。圖／黃心華提供
強烈颱風巴威持續逼近台灣，新北市議員黃心華昨陪同新北市長參選人李四川到最近發生淺層坡體滑落的新店區長春里勘查。圖／黃心華提供

強烈颱風巴威持續逼近台灣，新北市議員黃心華昨天陪同新北市長參選人李四川到最近發生淺層坡體滑落的新店區長春里勘查。黃心華說，新店區新坡一街涵煙翠社區前方道路邊坡上月底發生大範圍崩塌，新北市府搶災工程已經大致完成，原本裸露的土石邊坡都已經幾乎百分百覆蓋，甚或表面澆灌混凝土，理應不會再發生進一步的沖刷或滑落。

中央氣象署指出，預計7月9日下午發布海上颱風警報，10日凌晨發布海上陸上颱風警報。10日晚間至11日將是颱風影響最劇烈時段，各地可能出現9至11級強陣風，桃園以北、宜蘭及馬祖局部地區不排除出現12級以上強陣風；全台均有大雨或豪雨機率，其中台中以北山區恐達豪雨等級以上降雨，中北部、東半部、恆春半島及澎湖、馬祖沿海也可能出現6公尺以上巨浪。

黃心華說，巴威颱風即將來襲，因風力強且巨大，預計今天晚間開始會影響台灣，無論是否登陸，都會有強風大雨。也因此趁著颱風抵達前，他陪同國民黨新北市長參選人李四川到最近發生淺層坡體滑落的新店區長春里勘查。

他說，目前已打入雙排總共100多支鋼軌樁，新北市府的搶災工程已經大致完成，後面要由水土保持義務人接手做進一步的處理，但坡地社區的另一個常見隱憂是排水溝都有破損，水就沿著溝體的破損處流出，久而久之就造成淘空或坍落；不僅如此，很多老舊的自來水管埋設在地下，但漏水量驚人，這些洩漏的自來水在日積月累之後也會形成地下水路或造成淘空弱面，風險逐漸累積。

黃心華指出，要解決目前的自來水管老舊滲漏的問題，除了進一步採用他正在推廣的新工法之外，搭配適當的防護措施而減少埋設深度從而減少開挖及擋土成本、水管附掛山壁以節省經費並方便維修等新式施工方法，也應該重新檢討目前的接管補助原則。

他說，中央政府規定是每坪房價40萬以上就會被視為「高級住宅」，而排富無法獲得接管的政府補助，但這個排富的標準，對雙北地區來說，實在是不合時宜，也期待中央政府可以拿出一套符合台灣目前現況的補助辦法，不然除了每天漏掉大量的水資源之外，未來一旦發生坡地災害，必然會付出更多的社會成本。

強烈颱風巴威路徑圖。圖／氣象署提供
強烈颱風巴威路徑圖。圖／氣象署提供

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