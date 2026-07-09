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強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

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強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
強烈颱風巴威路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
強烈颱風巴威路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署已於今天下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，一定要做好防颱準備。

巴威颱風上午8時的中心位置在那霸南南東方890公里之處（鵝鑾鼻東南東方1010公里之處），以每小時18公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里，在巴士海峽及菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

中央氣象署將於明天凌晨2時30分發布海上陸上颱風警報，預估明晚9時暴風圈進入台灣陸地，周六中午12時是颱風距離最近的時間點，周日凌晨2時暴風圈脫離台灣本島陸地，周日上午10時可望解除警報。

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