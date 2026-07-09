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不只菲律賓！強颱巴威逐步進逼 網拍絕美海景驚呼：看到日本了

聯合新聞網／ 綜合報導
強颱巴威襲台前，有民眾發現可從台灣看到日本的與那國島。圖／yii.__317授權使用
強颱巴威襲台前，有民眾發現可從台灣看到日本的與那國島。圖／yii.__317授權使用

強烈颱風巴威侵台在即，各地天氣晴朗，天空格外湛藍乾淨，不僅能清楚看到蘭嶼、菲律賓，連日本都清晰可見。有網友就在舊蘇花公路上清楚目擊日本與那國島，不只如此，日本網友也貼出「從日本看到台灣」的畫面，形成另類的台日交流。

強颱巴威逐步逼近台灣，受颱風外圍環流的下沉氣流影響，空氣中懸浮粒子減少，能見度也會變好，有網友貼出8日從宜蘭烏岩島拍到日本與那國島的畫面，驚呼「沒想到從台灣可以看到日本是真的」。

壯觀美景令網友群起讚歎，「真假啦，有這麼近嗎」、「好美，超難得」、「聽說天氣超級超級好的時候與那國島上也能看到台灣，原來是真的」。不過也有人憂心「視線越清楚代表這個颱風的威力越可怕」、「完了這顆颱風越來越大尾了」。

不只台灣能看到與那國島，有日本人也貼出拍到台灣中央山脈的畫面，興奮表示「看到台灣的山」，還向旅館員工確認自己沒有看錯。

據中央氣象署預估，巴威颱風的影響將在7月10日至11日最為明顯，各地可能出現9至11級強陣風，桃園以北、宜蘭及馬祖局部地區不排除出現12級以上強陣風；全台均有大雨或豪雨機率，其中台中以北山區恐達豪雨等級以上降雨，中北部、東半部、恆春半島及澎湖、馬祖沿海也可能出現6公尺以上巨浪。

巴威颱風

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