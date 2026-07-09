因應巴威颱風 台中捷運將視風力等級降速或暫停行駛

巴威颱風即將來襲，全台嚴陣以待。台中捷運公司今天表示，已經完成各車站與廠區的防颱整備，確認緊急發電機、抽水泵與防洪門等功能正常；颱風來襲期間，若平均風力達到7級，中捷將降速行駛，若平均風力達到8級或瞬間風力達到10級，將暫停行駛。

中捷公司指出，已經確認廠區、站體屋頂的排水功能，修剪車站周邊灌木樹枝並牢固支架，也試運轉移動式緊急發電機、抽水泵和電動防洪門，功能皆正常；各廠站的沙包、防洪擋板和其他緊急應變器材都已備妥，防颱措施都維持良好運作。

中捷公司表示，行控中心會持續監測風力等級，當平均風力達到7級，列車行駛速度降為每小時70公里；平均風力8級或瞬間風力10級，列車暫停行駛，等行控中心確認風力減弱，平均風力低於8級或瞬間風力低於10級滿2小時，將巡檢軌道，確認安全無虞後恢復通車。

中捷公司強調，後續會密切注意市府停班停課資訊，若宣布停班課，中捷會調整營運模式，民眾可以到中捷官網、臉書或APP查詢最新資訊，也可在上午8時到晚上12時撥打客服專線洽詢。