萬里溪堰塞湖恐溢流 中央接管警報發佈

「花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量逼近7成，颱風巴威來襲恐導致溢流！」行政院政委季連成9日表示，中央應變中心下午就會接管當地警報發佈，而萬榮鄉、鳳林鎮應確認警報系統、收容中心與疏散路線是否確實。萬里溪也鄰近攸關花蓮供電的變電所，政府有加高堤防因應。

確認垂直避難戶狀態

政務委員季連成表示，強颱巴威逼近，考量挾帶雨勢可能造成花蓮萬里溪堰塞湖溢流，甚至讓馬太鞍溪上游再新生成堰塞湖。中央應變中心下午將會進駐位處下游的光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮，屆時會決定要發佈黃色或是紅色警戒。他要求萬榮鄉及鳳林鎮要注意海嘯級警報系統是否正常運作。

另外，還有收容中心、疏散路線也要確實掌握，若當地居民是在「垂直避難」範圍者，更要親自每戶查看狀況，確保民眾遵守「垂直避難」準則。另外，萬里溪溢流範圍涵蓋花東地區主要的超高壓電力調度核心「鳳林超高壓變電所」，政府也有加高堤防1到2公尺因應，盼花蓮能安然度過巴威颱風侵襲。

黃色警戒就撤離

花蓮縣長徐榛蔚8日已坐鎮縣府召開颱風整備工作會議，指示各局處投入整備工作，提醒各公所若有防災設備、車輛、兵力等，及早規劃並提出需求。鳳林鎮公所表示，鎮內共有馬太鞍溪保全戶、萬里溪堰塞湖保全戶及土石流潛勢溪流保全戶，扣除重疊戶數，目前掌握應撤離戶數155戶、319人，仍持續調查收容人數。

「只要發布黃色警戒，就會啟動撤離工作！」鳳林鎮公所表示，3種保全戶警戒標準不同，為避免撤離人員疲於奔命，只要是警戒標準最低的「萬里溪堰塞湖」發布黃色警戒，就會同時啟動3種保全戶撤離工作。

萬榮鄉同樣也有3種災害保全戶，鄉長梁光明說，「全鄉6個村都有事」，預計將撤離500多人，開設8處收容處所，因大多鄉民選擇依親或提前離開住家，將持續清查實際撤離人數。

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