快訊

驚悚電影現實上演！日女慘遭同居人「針線縫死嘴巴」 衝超商遞紙條求救

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

赤腳踩雞皮炎上！台中炸雞店業者急滅火 網怒揭「惡搞員工身分」：我不信

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風巴威逼近 國防部軍博館工地防汛加固

中央社／ 記者游凱翔台北9日電

颱風巴威來襲，國防部國家軍事博物館籌備處今天表示，已全面啟動防颱因應機制，並實施三大關鍵防禦工程，包含工地設施全面加固、吊料口趕在風雨前密閉封鎖，並強化人員巡檢，嚴防強風灌入與雨水倒灌，確保整體結構內部安全無虞。

籌備處在臉書等社群粉絲團指出，為確保新館建設安全，工程團隊已針對工地設施進行全面加固，現場所有施工鷹架、圍籬與大型機具均完成二次鎖緊與綁紮，以提升抗風能力。平時作為運送建材通道的吊料口，也趕在風雨來臨前實施密閉封鎖，防強風與雨水灌入結構內部。

籌備處指出，安全為首要任務，管理團隊與巡檢人員已落實全場巡視，徹底清淤以利雨水宣洩，也針對臨時用電切斷與防護，不放過任何安全細節，確保颱風期間的工地安全。

國防部 巴威颱風

延伸閱讀

巴威颱風將觸陸 北市建管：未落實可勒令停工、重罰30萬並收強拆費

北市防颱說重話 工地釀災勒令停工、違建最高重罰30萬再強拆

強颱巴威逼近 新北加強工地防颱 未改善最重勒令停工

巴威逼近 蘭嶼掀4.5米巨浪！果農搶收LV夏雪芒果 東博展館同步防颱

相關新聞

強颱巴威逼近 氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署已於今天下午2時30分發布海上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，一定要做好防颱準備。

巴威襲沖繩倒數！石垣島暴風圈機率100% 日航取消10日48架次航班

今年第9號颱風「巴威」來勢洶洶，預計將維持目前強度，10日至11日期間大幅接近日本沖繩縣先島群島，恐吹起足以造成部分住宅倒塌的猛烈強風。此外，受暴潮及巨浪影響，沿岸地區也可能發生淹水。

巴威強颱來勢洶洶！金廈、金泉小三通10日全面停航

強烈颱風巴威持續逼近台灣，首當其衝的金門海上交通率先受到衝擊。依金門縣港務處小三通天候影響停航機制，金泉小三通航線自今日上午11時10分起即因船舶避台作業停止航行；明（10）日則擴大為金廈、金泉兩條航線全天停航，提醒往返兩岸的旅客要多注意。

萬里溪堰塞湖恐溢流 中央接管警報發佈

「花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量逼近7成，颱風巴威來襲恐導致溢流！」行政院政委季連成9日表示，中央應變中心下午就會接管當地警報發佈，而萬榮鄉、鳳林鎮應確認警報系統、收容中心與疏散路線是否確實。萬里溪也鄰近攸關花蓮供電的變電所，政府有加高堤防因應。 確認垂直避難戶狀態 政務委員季連成表示，強颱巴威逼近，考量挾帶雨勢可能造成花蓮萬里溪堰塞湖溢流，甚至讓馬太鞍溪上游再新生成堰塞湖。中央應變中心下午將會進駐位處下游的光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮，屆時會決定要發佈黃色或是紅色警戒。他要求萬榮鄉及鳳林鎮要注意海嘯級警報系統是否正常運作。 另外，還有收容中心、疏散路線也要確實掌握，若當地居民是在「垂直避難」範圍者，更要親自每戶查看狀況，確保民眾遵守「垂直避難」準則。另外，萬里溪溢流範圍涵蓋花東地區主要的超高壓電力調度核心「鳳林超高壓變電所」，政府也有加高堤防1到2公尺因應，盼花蓮能安然度過巴威颱風侵襲。 黃色警戒就撤離 花蓮縣長徐榛蔚8日已坐鎮縣府召開颱風整備工作會議，指示各局處投入整備工作，提醒各公所若有防災設備、車輛、兵力等，及早規劃並提出需求。鳳林鎮公所表示，鎮內共有馬太鞍溪保全戶、萬里溪堰塞湖保全戶及土石

因應巴威颱風 台中捷運將視風力等級降速或暫停行駛

巴威颱風即將來襲，全台嚴陣以待。台中捷運公司今天表示，已經完成各車站與廠區的防颱整備，確認緊急發電機、抽水泵與防洪門等功能正常；颱風來襲期間，若平均風力達到7級，中捷將降速行駛，若平均風力達到8級或瞬間風力達到10級，將暫停行駛。

「巴威」來勢洶洶…北市河濱設施開始撤離 139座景觀廁所全搬

巴威颱風來勢洶洶，北市府上午10時開始進行北市河濱設施撤離作業，撤離台北市10座碼頭引橋、2座浮筒碼頭、139座景觀廁所和貨櫃等設施，請附近民眾注意避開作業區域，以策安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。