颱風巴威逼近 國防部軍博館工地防汛加固

颱風巴威來襲，國防部國家軍事博物館籌備處今天表示，已全面啟動防颱因應機制，並實施三大關鍵防禦工程，包含工地設施全面加固、吊料口趕在風雨前密閉封鎖，並強化人員巡檢，嚴防強風灌入與雨水倒灌，確保整體結構內部安全無虞。

籌備處在臉書等社群粉絲團指出，為確保新館建設安全，工程團隊已針對工地設施進行全面加固，現場所有施工鷹架、圍籬與大型機具均完成二次鎖緊與綁紮，以提升抗風能力。平時作為運送建材通道的吊料口，也趕在風雨來臨前實施密閉封鎖，防強風與雨水灌入結構內部。

籌備處指出，安全為首要任務，管理團隊與巡檢人員已落實全場巡視，徹底清淤以利雨水宣洩，也針對臨時用電切斷與防護，不放過任何安全細節，確保颱風期間的工地安全。