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「巴威」來勢洶洶…北市河濱設施開始撤離 139座景觀廁所全搬
巴威颱風來勢洶洶，北市府上午10時開始進行北市河濱設施撤離作業，撤離台北市10座碼頭引橋、2座浮筒碼頭、139座景觀廁所和貨櫃等設施，請附近民眾注意避開作業區域，以策安全。
北市水利處表示，颱風目前預估路徑對北市影響程度較大，颱風外圍環流可能對本市帶來間歇性降雨及強陣風，北市因地勢低窪河川排水不易，上游局部降雨將造成河川水位接近高灘地，可能隨時執行堤外封閉作業，水利處籲請市民朋友，避免前往河濱區域活動及停放車輛，以策安全，尤其是河濱地勢較低的淡水河台北橋周邊沿線、百齡左、右岸河濱公園等。
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水利處指出，依照「河川管理辦法」規定，為了避免影響防洪安全，颱風來襲時，設在河川區域內之可移動式貨櫃、廁所、施工機具、車輛等等，都須全數撤離到堤內。撤離作業過程施工廠商將出動大型吊卡車進行設施吊運，請民眾如有路過時盡速通過，勿好奇逗留或進入安全圍設範圍內，以維護自身安全。
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