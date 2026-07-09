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颱風巴威逼近日本沖繩群島 九州高溫上看38度

中央社／ 東京9日綜合外電報導

強颱巴威預計維持現有強度，在10到11日逼近日本沖繩先島群島。日本氣象廳示警，10日開始沖繩部分地區將出現可能吹倒部分民宅的猛烈陣風，沿海地區也須嚴防巨浪與暴潮。

日本放送協會（NHK）報導，據日本氣象廳今天12時45分（台北時間11時45分）發布的颱風路徑潛勢預測圖，巴威今天中午12時位在菲律賓東方外海，中心氣壓930百帕、近中心最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速每秒70公尺、暴風中心半徑280公里以內風速達每秒25公尺以上，正以每小時20公里速度向西北西方向前進。

颱風巴威預估將維持猛烈威力，於10日至11日逼近沖繩縣的宮古島與石垣島等地。

日本氣象廳特別提醒，民眾須對強風、巨浪、暴潮及土石流等災害保持高度警戒，並強烈建議在今天內完成防颱準備，在風雨增強前先移動至結構堅固的建築物等安全地點避難。

日本TBS電視台報導，受颱風影響，日本航空（JAL）也已取消10日往返沖繩那霸機場、宮古機場、石垣機場，以及往返鹿兒島機場與鹿兒島離島地區的航班，總計取消48個班次，預估受影響人數達7600人。

其他航空公司也表示，後續航班可能受到颱風影響，呼籲旅客隨時透過官方網站查詢最新動態。

連結石垣島與周邊離島的船班，也從今天起全數停航。港口工作人員正加緊用繩索固定船隻，各處海灘也已禁止戲水，陸續展開防颱準備工作。

沖繩氣象台則指出，颱風巴威的威力恐將與2015年對石垣島及與那國島造成慘重災情的颱風天鵝相當，呼籲民眾嚴加戒備。

此外，沖繩縣政府也已成立災害應對本部，並針對可能因停電或通訊中斷而陷入孤立的離島，加強應對措施。

「沖繩時報」報導，沖繩縣石垣市、竹富町、與那國町的各教育委員會，以及石垣市內的私立小學已決定，所有中小學於10日臨時停課。

此外，位於石垣市內的八重山高中、八重山農林高中、八重山商工高中等3所縣立高中，以及八重山特教學校也將同步停課。各校宿舍將於今天傍晚前暫時關閉，住宿學生需返家或暫時前往市內的親友家避難。

日本氣象資訊網站tenki.jp及富士新聞網（FNN）報導，受到颱風影響，高氣壓壟罩本州一帶，從九州、近畿、東海、關東到東北南部，預計各地都將迎來晴空萬里的好天氣。

在強烈日照下，各地將接連迎來突破攝氏30度以上的「真夏日」，內陸部分地區甚至可能出現「猛暑日」，氣溫恐飆升至35度左右，中暑風險極高。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」、40度以上稱為「酷暑日」。

報導指出，接下來氣溫還會繼續上升，預估最高氣溫分別為大分縣日田市的37度，及福岡縣久留米市的36度。預計出現30度以上「真夏日」的觀測地點將超過400處，創下本季新高紀錄。目前以九州為主的7個都縣已發布「中暑警戒警報」。

這波猛烈的熱浪預計將持續到下週初。報導補充，特別是佐賀市，本週日預估最高氣溫恐達到38度，出現超越人類體溫的酷熱天氣。

沖繩 日本 巴威颱風 高溫

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