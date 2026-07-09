強颱巴威下午將海警 船班異動一次看小三通也受影響

中央氣象署將於下午2時30分針對巴威颱風發布海上颱風警報，台灣周邊海域已有長浪發生，目前台東（台東、蘭嶼）、屏東鵝鑾鼻及馬祖已觀測到1.5至6.2公尺的浪高。航港局宣布今天海運客運停航狀況，提醒民眾若要往返本島、離島要把握最後時刻。

巴威颱風來勢洶洶，截至目前台東浮標已觀測到超過6米浪高，蘭嶼浮標數據也接近5米，海況驚人。颱風從東方靠近，東部航線首當其中，往返本島與綠島、蘭嶼船班，今天全面停航，周日視情況恢復正常行駛。

由於巴威預報路徑將從台灣東北方海面通過，北部航線基隆往返馬祖今天起部分停航，下周一預計就能正常開航。

南部地區航線較為複雜，高雄-澎湖明天的航班提早到今天開出，和澎湖將軍-東吉航班同樣停航至周日。布袋-澎湖航線今天部分航班提早開航、東港-小琉球航線今天部分停航，兩者皆停開到周六。至於鹽埔-小琉球航線則自今天起停航到周六。

金馬小三通同樣受影響。馬祖福澳-琅岐9至11日停航；白沙-黃岐9日部分停航，10至11日停航。金門-石井及金門-五通9日預計正常開航，後續情形待觀察。

航港局呼籲旅客善用開航航班提前返台，並請暫緩前往離島，以免後續航班停航造成滯留，出發前亦需留意最新航班資訊及船公司公告。