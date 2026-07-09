強颱巴威來了農民搶收 彰化蔬菜到貨量、交易均價都上揚一成

氣象署預計下午發布強颱巴威海警，產地菜價今上午已漲價一成，農民搶收6月下旬豪大雨水傷殘餘蔬菜，彰化縣溪湖鎮果菜市場到貨量增加一成，果菜市場公司認為本島蔬菜賣相不佳及政府開放進口蔬菜調控供需，颱風過後菜價介於27元至28元，漲價空間不大。

彰化縣溪湖鎮果菜市場過去一周蔬菜到貨量70噸至80噸，昨80噸，今88噸，整體交易均價昨24.7元，今27.3元，苦瓜到貨量減少5%，小黃瓜卻大增29%；市場方面指出，6月下旬豪大雨讓苦瓜受損嚴重，災後能採收的有限，至於小黃瓜生長情況還好，農民搶收避免毀於巴威。

個別菜價以韭菜花漲價最多，從昨每公斤均價109元漲至今130元，市場方面表示，夏季不是韭菜花盛產季，產量本來就不多，因颱風訊息漲價不足為奇，青蔥因農民搶收，到貨量從昨700多公斤到今800多公斤增加一成五，交易價格並未量多價跌，反而每公斤均價76元漲至今83元。

溪湖果菜市場公司總經理徐鉦傑說，6月下旬豪大雨過後的復耕蔬菜還沒長大，農民昨傍晚到今天上午搶收都是上次的「存活」蔬菜，這一波採完田間沒什麼菜，兩波天然災害下倖存的蔬菜賣相恐不佳，預估颱風過後每公斤均價落在27元至28元。

蔬菜產銷班長施有銘表示，強颱可能來去快速，但從海洋挾帶高鹽分的「鹽水風」威力不可小覷，植物葉面被颳過都枯黃，蔬菜一定全軍覆沒，很多農民這個季節種白韭菜，今晨打開蓋布看白韭菜不夠成熟仍搶收。

施有銘又表示，台灣夏季溫度屢創新高，不適合蔬菜生長，加上天然災災接踵而至，政府開放進口高麗菜、青花菜、青椒、紅白蘿蔔、馬鈴薯等蔬菜填補需求缺口，本島蔬菜根本無法與便宜的進口蔬菜抗衡，價格拉不高。