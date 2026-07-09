影／強颱巴威來勢洶洶 北市河濱展開設施撤離吊掛作業

強烈颱風巴威即將威脅台灣，北市水利處上午啟動河濱撤離工作，多輛重型機具進入美堤河濱公園進行吊掛作業。水利處表示本次防颱整備作業，主要針對10座碼頭引橋、2座浮動碼頭、139座景觀廁所及相關造景設施進行撤離或加固作業，今天上午10時起已陸續展開。河濱公園內的攤商也請來吊車，把營業用的貨櫃屋移出河濱，避免造成可能的損失。

颱風期間河濱地區若實施「只出不進」管制措施，將透過官方管道對外公告，提醒民眾留意最新資訊。台北市政府水利處表示各項工程工地已完成圍籬等防颱整備措施；市區部分持續辦理側溝巡檢作業，並會要求各工地加強防颱維護及巡查，以降低強風豪雨可能造成的災害風險。

台北市政府水利處，上午使用重型機具針對轄內10座碼頭引橋、2座浮動碼頭、139座景觀廁所及相關造景設施進行撤離或加固作業。記者林澔一／攝影

強烈颱風巴威即將威脅台灣，台北市許多競選看板、廣告今天拆除，避免強風豪雨可能造成的災害風險。記者林澔一／攝影

強烈颱風巴威即將威脅台灣，台北市河濱公園內的商家請來吊車，把營業用的貨櫃屋移出河濱，避免造成可能的損失。記者林澔一／攝影

強烈颱風巴威即將威脅台灣，台北市美堤河濱公園內，工作人員將天鵝船加強固定於碼頭上。記者林澔一／攝影

台北市政府水利處，上午使用重型機具針對轄內10座碼頭引橋、2座浮動碼頭、139座景觀廁所及相關造景設施進行撤離或加固作業。記者林澔一／攝影