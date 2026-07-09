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影／巴威颱風來勢洶洶 賴清德總統到宜蘭視導國軍防颱整備情形

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
賴清德總統（左）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形，勗勉致贈加菜金。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（左）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形，勗勉致贈加菜金。記者邱德祥／攝影

賴清德總統今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備，勗勉致贈加菜金並和官兵一起用膳。

賴總統表示，今天清楚看了組織編組，六組的組織編組已經完成，兼具災害應變的各種需求，另外，根據宜蘭地區容易淹水的潛勢地區，也已經預置兵力，作戰區調度了有七千多人的救災兵力，這樣的準備非常周到。賴清德總統說今天要利用這個機會感謝第三作戰區，在去年梅姬颱風來襲的時候展現力量。幫助地方政府，協助救災的工作，將嚴重的傷害降到最低。去年的梅姬颱風，包括羅東、冬山、五結、蘇澳，有明顯的淹水，好在第三作戰區發揮了功能。」

賴清德總統表示，台灣社會對國軍是有期待的，非常支持國軍。除了在建軍、戰備方面展現我們的效能，可以守護國家海疆之外，上一次的凱米颱風、花蓮0403地震的事件，除了有數十萬的警消人員投入救災的工作，另外最重要的力量就是我們國軍充分展現出軍愛民，軍跟民站在一起的立場，這個精神我們要持續發揚。

賴清德總統（右二）視導災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（右二）視導災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影

宜蘭紅柴林營區部隊為巴威颱風防颱整備，準備了災害防救災時所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影
宜蘭紅柴林營區部隊為巴威颱風防颱整備，準備了災害防救災時所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影

賴清德總統（中）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）今天到宜蘭紅柴林營區視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。賴總統視導了在災害防救災的時候所需要的機具、設備、車輛、通訊等設備。記者邱德祥／攝影

巴威颱風 國軍 賴清德

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