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巴威還沒到先見威力！南投投51線坍方 溪頭、杉林溪聯外道路受阻

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山鎮加走寮溪堰塞湖持續由水保署南投分署監測，縣府與水利署設置警示牌，提醒民眾勿進入河道。
竹山鎮加走寮溪堰塞湖持續由水保署南投分署監測，縣府與水利署設置警示牌，提醒民眾勿進入河道。

強烈颱風巴威尚未登陸，南投山區已先傳災情。鹿谷鄉通往溪頭、杉林溪的重要聯外道路投51線昨天中午路基坍方，不僅造成交通受阻，周邊一度停電、簡易自來水管線受損。南投縣政府漏夜搶修，目前恢復供電，道路採單線雙向通行，並同步戒備竹山加走寮溪堰塞湖，全面提升防颱警戒。

8日中午12時30分，位於鹿谷鄉溪頭孟宗山莊附近的投51線0K+150處，因路基遭掏空、邊坡土石滑落發生坍方。該路段是往返溪頭、杉林溪的主要道路，坍方後一度造成交通受阻，也波及周邊電力及居民使用的簡易自來水管線。

縣府工務處立即會同相關單位搶修，並通知台電到場處理，完成斷電及搶修作業，已於8日傍晚恢復供電。工程人員則漏夜施作臨時擋土牆等應急設施，全力穩固邊坡，避免後續降雨造成災情擴大。

目前投51線坍方路段採單線雙向交通管制，工程單位將視天候持續搶修，受損的簡易自來水管線預計今天修復。縣府呼籲前往溪頭、杉林溪方向的用路人，行經坍方路段務必減速慢行，配合現場交通管制措施，注意行車安全。

此外，竹山鎮加走寮溪6月13日形成的堰塞湖，目前蓄水量約6.9萬噸，仍維持穩定滲流，由水保署南投分署持續監測。縣府及水利署第四河川分署已在現場設置警示牌，禁止民眾進入河道。

因應巴威颱風可能帶來豪雨，縣府已建立聯繫平台，強化堰塞湖監測與預警機制，並預先完成相關防災整備。縣府呼籲山區居民提高警覺，避免進入溪流及邊坡危險區域，如接獲疏散通知，應立即配合撤離，以確保生命安全。

鹿谷鄉投51線8日發生路基坍方，路面遭掏空，工程人員緊急搶修，現場採單線雙向管制通行。圖／南投縣政府提供
鹿谷鄉投51線8日發生路基坍方，路面遭掏空，工程人員緊急搶修，現場採單線雙向管制通行。圖／南投縣政府提供

投51線是往返溪頭與杉林溪的重要聯外道路，路基坍方後造成交通受阻，縣府漏夜施作臨時擋土牆穩固邊坡。圖／南投縣政府提供
投51線是往返溪頭與杉林溪的重要聯外道路，路基坍方後造成交通受阻，縣府漏夜施作臨時擋土牆穩固邊坡。圖／南投縣政府提供

巴威颱風

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