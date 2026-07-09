巴威來襲政院今開一級應變 海警、陸警時間點一次看

強烈颱風巴威持續逼近台灣，中央氣象署預估，7月10日至11日影響最為明顯，交通部及內政部全面啟動防颱整備。行政院9日院會聽取「巴威颱風整備」報告，內政部宣布，中央災害應變中心將於下午2時30分二級開設，並於晚間8時提升為一級開設；交通部則要求所屬單位全面落實防颱整備，必要時將採取預警性封路、封橋及鐵道限速等措施，全力降低颱風衝擊。

中央氣象署指出，預計7月9日下午發布海上颱風警報，10日凌晨發布海上陸上颱風警報。10日晚間至11日將是颱風影響最劇烈時段，各地可能出現9至11級強陣風，桃園以北、宜蘭及馬祖局部地區不排除出現12級以上強陣風；全台均有大雨或豪雨機率，其中台中以北山區恐達豪雨等級以上降雨，中北部、東半部、恆春半島及澎湖、馬祖沿海也可能出現6公尺以上巨浪。

交通部表示，中央氣象署已建立24小時不間斷氣象情資聯防機制，即時提供交通應變單位、中央災害應變中心及地方政府最新氣象資訊。因應颱風來襲，已要求各單位加強鐵、公路高風險路段巡查，預置搶修機具及救災資源，必要時實施預警性封路、封橋及鐵道限速；海、空運輸方面，也已提前完成航班、船班調度及疏運規劃，並將即時公布異動資訊。

內政部長劉世芳於院會表示，中央與地方政府已全面展開防颱整備，完成全台173處易成孤島地區物資盤點、資通訊設備整備及應變管理資訊系統（EMIC 2.0）優化。針對花蓮馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖，農業部林業及自然保育署已於7月8日下午提前進駐中央災害應變中心，並與花蓮縣政府密切監控警戒情形，基於安全考量，今天已提前啟動萬里溪地區居民疏散撤離及收容安置作業。

劉世芳指出，內政部已於7月3日通報各地方政府加強防颱整備，包括強風豪雨應變、路樹修剪、山區坡地預警、防範停水停電及災情查報等工作，務求將各項整備落實到位。

救災能量方面，行政院國家搜救指揮中心已完成24架直升機待命部署，並整備6,662名救災人力、4,497輛救災車輛及1,254艘救災船艇，同時結合中央與12個縣市成立的原住民族地區特搜隊，隨時投入第一線救援。此外，全國已累計培訓15萬1,388名防災士，並輔導255處社區取得「韌性社區」標章，提升地方防救災量能。

內政部表示，為確保災時通訊不中斷，中央及地方災害應變中心已完成衛星、微波及災防告警系統（CBS）等緊急通訊設備檢測，EMIC 2.0也完成雲端備援強化，新增災情視覺化、LINE通報及災情分類等功能，提升災情掌握及應變效率。

交通部與內政部共同呼籲，民眾持續留意中央氣象署最新颱風資訊及交通異動公告，避免前往海邊觀浪或從事海域活動，並事先備妥緊急避難包、糧食及照明設備，颱風影響期間盡量避免外出，共同做好防颱準備，確保生命財產安全。