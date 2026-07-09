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影／壯觀！石門水庫排砂隧道調節放水 預留蓄洪空間

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
因應巴威強颱帶來豪大雨，石門水庫調節防水。圖／水利署北區分署提供
因應巴威強颱帶來豪大雨，石門水庫調節防水。圖／水利署北區分署提供

水利署北區水資源分署表示，巴威強颱接近台灣，氣象署預估自明日起颱風將為北部地區帶來豪雨，北水分署已完成防颱整備，考量石門水庫目前水位偏高（今日中午11時為242.57公尺，滿水位245），為增加防洪操作彈性、降低豪雨下游淹水風險， 上午9時啟動排砂隧道調節放水，預留蓄洪空間，因應颱風可能的強降雨。

北水分署表示，面對巴威颱風可能帶來的豪雨及強風，在颱風來臨前即完成石門水庫各項設施安全檢查、防汛設備整備及防颱應變工作，並與轄區供水單位完成供水整備措施，確保颱風期間供水系統穩定運作。

另為因應豪雨可能造成原水濁度快速升高，已預先蓄滿中庄調整池，俾因應可能濁度上升對民生供水的影響。此外，各進水口攔汙柵已完成清理，維持取水設施正常運作，同時水庫內3艘抽泥船均已提前撤離至安全水域避風。

北水分署指出，颱風期間將密切監測颱風動態、集水區降雨及水庫蓄水情形，並依實際水情滾動檢討調度操作，兼顧防洪安全及穩定供水。

提醒民眾，石門水庫於颱風前後配合水情進行調節放水時，下游河道水位及流速可能快速變化，請民眾切勿進入河道、溪流及水域周邊從事釣魚、戲水、露營或其他活動，以免發生危險。

石門水庫3艘抽泥船已提前撤離至安全水域避風。圖／水利署北水分署提供
石門水庫3艘抽泥船已提前撤離至安全水域避風。圖／水利署北水分署提供

水利署北水分署開啟石門水庫排砂隧道。圖／水利署北水分署提供
水利署北水分署開啟石門水庫排砂隧道。圖／水利署北水分署提供

石門水庫 巴威颱風 水利署

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