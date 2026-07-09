中南部也難逃！中央山脈無法完全擋住巴威 北部+宜蘭恐被颱風核心輾過

強颱巴威威脅台灣。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風走宜蘭陸地至北部外海，區間的大方向，算是底定。但登陸與否，要中心非常靠近時才能判斷（地形效應），現在唯一能做的就是保持警覺和彈性。影響時間有稍微往後推，最劇烈時段落在周六全天。

巴威颱風靠近時會逐漸減弱，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，最起碼會以中颱上限至強颱下限來襲，還是有一定威力。不管有沒有登陸，北部、宜蘭一定是被颱風核心輾過，強風豪雨確定，而且滿可能是近年最有感的一次。

至於護國神山能否阻擋巴威颱風，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，颱風太大了，這次中央山脈無法完全屏障，中南部平地、澎湖，強勁陣風確定，雨要等周六下半天比較明顯。北部山區、中南部山區的雨量，都要特別注意，這次山脈反而保護不了。花東這次反而是被山脈屏障的一方，風雨相對小一些，但花東縱谷會有焚風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，沒有西南氣流，但颱風走後水氣多，中南部仍會多雨一兩天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。