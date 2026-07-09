強颱巴威逼近 勞動部：雇主應擔通勤協助責任

強颱巴威逼近，勞動部今天說，雇主若要求勞工出勤，應負通勤協助責任，且應避免讓勞工從事外勤、戶外施工等高風險工作，若有必要也應依照外勤安全指引置備防護措施。

強颱巴威逼近，交通部中央氣象署今天表示，若巴威的速度及路徑沒有太大變化，預計下午2時30分會發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上警報。

勞動部表示，強颱巴威恐帶來強風豪雨，對工作場所及公共安全造成威脅，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理。

勞動部表示，如果雇主需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，假設勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車必要時，雇主應支付相關費用。

此外，對於從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險工作的勞工，勞動部也提醒，雇主應遵守職業安全衛生設施規則第286條之2及「颱風天外勤安全指引」規定，備妥救生衣、安全帽、通訊設備及必要交通工具，確保勞工能安全執行工作。

勞動部強調，天然災害期間，「安全第一」是雇主應盡的基本責任，應確實做到事前防範、事中避險、事後檢查3階段原則，確保勞工健康與生命安全，同時減少災害損失，若雇主未於颱風期間落實必要防護措施而導致勞工發生職災，將依法查處、開罰。