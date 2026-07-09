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一圖看巴威風雨時程 颱風論壇：若登陸極可能在宜蘭一帶

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
巴威颱風風雨時程全攻略。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
巴威颱風風雨時程全攻略。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強颱巴威又強又大，明天、周六將侵襲台灣，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，巴威颱風有可能是這十幾年來，台灣離西北颱成真最接近的一次，加上頂著近代最大380公里暴風圈半徑，全台各地絕對都有重大影響，不可不慎。

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若依最新氣象署預報為準，颱風路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，順著太平洋高氣壓導引下，巴威一路走向西北，中心由宜蘭至北部近海通過大方向已定。此刻，只差在颱風是否會被台灣地形影響，路徑可能會有不規則移動，決定會否登陸台灣。以最新資料研判，颱風中心通過東北角近海機率最高，西北颱次之，登陸機會稍低。

󠀠巴威影響最劇烈時段，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將落在周六全天，不管颱風最後會不會登陸台灣，周日颱風就會迅速進入中國，影響告終。

強度評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，即便巴威在過去1周強度發展很驚人，但台灣周遭海域，環境確實相對不夠好，無法繼續支撐這種規模的颱風，預計颱風向台灣靠近的同時，強度將是漸弱的趨勢，但是就算稍微比之前變弱，也還是有中颱上限至強颱下限的威力。

各地影響評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於巴威颱風坐擁380公里超大暴風半徑，風場相當廣闊，幾乎全台都會進入暴風圈，這次會是一個全台有感的颱風。北台灣無論中心最後有沒有登陸，颱風核心輾過北部上空，已經是板上釘釘的事實，以這次颱風的強度，很可能是近年北部最有感的颱風天。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天白天開始，外圍環流就會先打進北部陸地，開始有感的間歇風雨，入夜後風雨逐漸增強，隨後周六一整天都將是強風豪雨。另外，需要特別提醒北部山區（雪山山脈沿線），目前預測的累積雨量相當可觀，務必做好防豪雨的準備。

中南部平地、澎湖群島，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於這次巴威是大型颱風，中央山脈無法完全阻擋，氣流繞島後吹向西半部，預計明天白天平地及澎湖群島就會吹起強陣風，風力將在周六達到最高峰，目前看十級風起跳，恆春半島由於地形效應的緣故，風雨會比上述地方更強一些。

另外，在雨的部分，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天深夜就會有間歇風雨出現，周六颱風通過台灣北端，中南部轉為迎風面後，雨勢會更加明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，本次颱風預計沒有西南氣流，但颱風剛走的周日至下周一水氣偏多，中南部還是會多雨個一兩天。中南部山區在周五之前，幾乎無感。但周六颱風中心翻過台灣北端後，中南部山區轉為迎風面起，雨勢就會明顯起來，目前預報的雨量也相當可觀，做好防範豪雨的準備。

󠀠宜蘭、北花蓮直面颱風的第一線，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，明天起就會有間歇風雨，風雨愈晚愈大，在周六白天達到最大。要特別提醒宜蘭地區，如果颱風最終登陸，極可能是在這一帶登陸，若此狀況發生，在颱風眼牆直接接觸下，必定是狂風暴雨，但會否登陸，很可能要颱風中心很接近時才可能預警，全程保持警覺。

󠀠南花蓮、台東反而因為山脈阻擋，是風雨相對小的區域。但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，要特別注意周六上半天，可能會有焚風出現，留意極端高溫的狀況，尤其花東縱谷區會是焚風熱點。另外周六下半天，轉回南風後，台東沿海風雨會增強，多留意。

󠀠外島方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，金門距離颱風較遠，影響較小，只需留意外圍環流的雨勢即可。馬祖則可能被颱風核心直接狙擊，周六至周日注意颱風核心帶來的強風豪雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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