強颱巴威逼近 卓榮泰：備1892台大型抽水機、逾2萬名國軍待命

強颱巴威預計周五、周六最接近台灣，行政院長卓榮泰指出，現已完成災時通訊、人力及車船整備，國軍也規劃2萬8922名兵力待命，同時備妥大型移動式抽水機1892台，其中996台已在防汛熱點待命，花蓮萬里溪堰塞湖情況也請相關部會偕花蓮縣政府嚴密監測，並依警戒程度進行撤離，中央將攜手地方政府守護國人安全。

卓榮泰在臉書指出，行政團隊已全面進入整備狀態。7月7日周二，他已請行政院秘書長張惇涵及政務委員季連成，啟動跨部會及22縣市政府防汛整備會議，要求中央與地方落實各項防災措施，提升應變效率，全力守護國人生命財產安全。

因應颱風影響，卓榮泰提到，大學分科測驗已延至7月13日及十四日，請考生及家長留意最新公告，也預祝所有考生都能安心應試，考取理想的學校。

針對各項防災整備工作部署，卓榮泰表示，目前已完成災時通訊整備，配置920部手持衛星電話，並完成各級應變中心通訊測試；全國已整備救災人力6662人、救災車輛4497輛、船艇1254艘及待命直升機24架；全國173處易成孤島地區，已完成物資通訊及避難收容等整備。

卓榮泰續指，國軍規劃2萬8922名兵力待命，進行各項整備工作，投入救災任務，也完成整備大型移動式抽水機1892台，其中996台預佈於防汛熱點；針對易致災鐵、公路及橋梁，已請交通部視情況採取預警性管制，並密切掌握離島及海運交通動態。

至於花蓮萬里溪堰塞湖，卓榮泰表示，已請相關部會偕同花蓮縣政府嚴密監測風險，並依照警戒程度，進行撤離工作，同時務必確認保全戶名單，確保民眾安全。

面對極端氣候帶來的挑戰，卓榮泰指出，提升地方防救災量能同樣重要。截至今年6月底，內政部已培訓超過15萬名防災士，持續強化全民防災韌性。他也請各地方政府把握颱風來襲前最後整備時間，加速完成側溝清淤，尤其針對0625豪雨受災地區，更要全力降低致災風險。

卓榮泰提醒國人，這幾天請持續留意最新颱風資訊及各項警戒，做好防颱準備，避免前往山區、河川及海邊等危險區域。行政團隊會持續堅守崗位、嚴密戒備，中央與地方攜手合作，全力守護每一位國人的安全，一起平安度過這次颱風。