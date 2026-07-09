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疏運躲巴威颱風 台鐵今東部幹線EMU3000新自強號開放站票

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵EMU3000型新自強號示意圖。聯合報系資料照
台鐵EMU3000型新自強號示意圖。聯合報系資料照

中央氣象署下午2時30分將發布海上颱風警報，巴威颱風明天、周六侵台時預期仍維持強颱下限、中颱上限的強度，全台都可能受到致災性風雨影響。台鐵公司啟動花東疏運，今天開放東部幹線EMU3000型自強號販售站票。

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台鐵公司表示，為疏運花東地區因應颱風提早北返旅客，即時啟動應變機制，7月9日全天開放東部幹線EMU3000型新自強號發售站票，以提升運能並協助旅客順利返程。

氣象署預估今晚迎風面可能就會慢慢出現雨勢，中央及地方持續監控萬里溪堰塞湖，一但發布紅色警戒，台鐵萬里溪橋路段可能會重啟慢速通過，東部幹線旅客搭車前得特別留意。

此外，因號誌異常，上午11時26分起和平=漢本間以東正線單線雙向通車，受影響車站包含和平及漢本，預估恢復時間下午1時。

巴威颱風 台鐵

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