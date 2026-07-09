巴威逼近東部浪高6米 海巡：闖警戒區觀浪開罰5萬起

強颱巴威逼近台灣，東部海域已出現明顯長浪。海巡署今天表示，中央氣象署預估最快今天下午發布海上颱風警報、明天上午發布陸上颱風警報，目前台東、蘭嶼等東部海域浪高已達4至6公尺，呼籲民眾不要前往岸際觀浪、垂釣或從事水域活動。

海巡署指出，為降低颱風期間海域事故風險，昨已配合航港局啟動滯留船舶淨空措施，岸際各單位也同步加強預防性宣導，提醒民眾颱風期間海象變化快，浪高、湧浪及強陣風都可能突然增強，岸邊停留風險高。

海巡署表示，地方政府若公告警戒區，民眾仍違規進入海邊、港區、堤防等管制範圍，海巡人員將依災害防救法逕行開立舉發單，並移送地方政府裁處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

海巡署統計，自去年起，已依災害防救法開立27張舉發單。海巡署說，颱風期間若有人違規闖入警戒區觀浪，不只危及自身安全，也會增加第一線救援人員風險，呼籲民眾不要心存僥倖。

海巡署提醒，民眾可使用海洋委員會「GoOcean海域遊憩風險資訊」APP，查詢即時海域風險資訊；若遇緊急狀況，可撥打118海巡報案專線。

海巡署提醒，強颱來襲，民眾不要到海邊觀浪。記者廖炳棋／翻攝