連3天影響！強颱巴威亂交通 各家航班異動1次看

巴威颱風目前仍是強烈颱風，明天、周六將侵襲台灣。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，路徑和速度仍有不確定性，如果颱風行進沒有特殊變化，氣象署預計今天下午2時30分發布海上颱風警報，明天清晨發布海上陸上颱風警報。巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，一定要做好防颱準備。

2026-07-09 10:37