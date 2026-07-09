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連3天影響！強颱巴威亂交通 各家航班異動1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航示意圖。聯合報系資料照
台灣虎航示意圖。聯合報系資料照

強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署今早宣布，預計今下午2時30分發布海警，明天清晨發布陸警，周五、周六對台灣的影響最劇，周四至週六航班都有受到影響。

華航指出，7月9日CI122/CI123 桃園往返沖繩航班提前；7月10日CI120/CI121 、CI122/CI123 桃園往返沖繩航班取消；7月10日CI132/CI133 高雄往返沖繩航班取消。另外，晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班均取消。

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台灣虎航表示，受巴威颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，部分航班異動如下：

2026年7月9日航班提前如下：

- IT232 桃園-沖繩那霸航班

- IT289 沖繩那霸-高雄航班

2026年7月9日航班延後如下：

- IT706/IT707 桃園-名古屋往返航班

星宇航空表示，巴威颱風影響，星宇航空7月9日至12日航班有異動、改時或取消狀況，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。

泰越捷航空(VZ)指出，因受颱風巴威影響，泰越捷航空（Thai Vietjet Air, VZ）取消7月10日部分天灣航班：

・VZ568　曼谷－桃園　09:10 / 13:55

・VZ568　桃園－沖繩　14:55 / 17:20

・VZ569　沖繩－桃園　18:20 / 18:55

・VZ569　桃園－曼谷　19:55 / 22:40

泰越捷航空正陸續主動通知受影響旅客。受影響旅客之後續改票、退票安排，請依泰越捷航空官方公告及原購票通路辦理；透過旅行社或第三方平台購票者，請洽原購票單位。

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