聽新聞
0:00 / 0:00
連3天影響！強颱巴威亂交通 各家航班異動1次看
強颱巴威來勢洶洶，中央氣象署今早宣布，預計今下午2時30分發布海警，明天清晨發布陸警，周五、周六對台灣的影響最劇，周四至週六航班都有受到影響。
華航指出，7月9日CI122/CI123 桃園往返沖繩航班提前；7月10日CI120/CI121 、CI122/CI123 桃園往返沖繩航班取消；7月10日CI132/CI133 高雄往返沖繩航班取消。另外，晚上6時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班均取消。
編輯推薦
- 巴威颱風走到哪？颱風最新動態、即時路徑 7平台24小時放送
- 強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用
台灣虎航表示，受巴威颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，部分航班異動如下：
2026年7月9日航班提前如下：
- IT232 桃園-沖繩那霸航班
- IT289 沖繩那霸-高雄航班
2026年7月9日航班延後如下：
- IT706/IT707 桃園-名古屋往返航班
星宇航空表示，巴威颱風影響，星宇航空7月9日至12日航班有異動、改時或取消狀況，呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊。
泰越捷航空(VZ)指出，因受颱風巴威影響，泰越捷航空（Thai Vietjet Air, VZ）取消7月10日部分天灣航班：
・VZ568 曼谷－桃園 09:10 / 13:55
・VZ568 桃園－沖繩 14:55 / 17:20
・VZ569 沖繩－桃園 18:20 / 18:55
・VZ569 桃園－曼谷 19:55 / 22:40
泰越捷航空正陸續主動通知受影響旅客。受影響旅客之後續改票、退票安排，請依泰越捷航空官方公告及原購票通路辦理；透過旅行社或第三方平台購票者，請洽原購票單位。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。