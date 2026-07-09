巴威路徑略北修 明晚暴風圈漸籠罩全台 粉專籲這些縣市最高規格防颱

強烈颱風巴威即將威脅台灣，中央氣象署將於今天下午2時30分發布海上颱風警報。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈颱風巴威目前距離台灣約1020公里，過去6小時強度再度減弱，目前已是強烈颱風下限等級，最新路徑略往北修正，以通過東北角近海機率最高，登陸機率降低。󠀠

今天巴威颱風轉向西北的情況，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，每一步，都非常關鍵。預估明天夜晚至深夜，暴風圈將逐步籠罩全台灣，周六白天通過東北角近海或沿岸，為影響最劇烈時段，入夜後加速遠離。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，巴威颱風靠近過程中，雖然會逐漸減弱，其環流廣泛、風圈特別大的特性，無論颱風中心是否登陸，全台灣大多都會受到籠罩，無論人在何處，都應做好防颱準備，千萬不可輕忽。尤其台北至彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地，離颱風中心最近，務必以最高規格做好防颱整備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。