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巴威颱風來勢洶洶 南航取消明後2天航班
受巴威颱風影響，中國南方航空明(7/10)取消往返台灣航班，包括CZ3016/CZ3015 台北-武漢-台北。CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北。
此外，7/11(六)也有航班取消，包括CZ3088/CZ3087 台北-深圳-台北。CZ3098/CZ3097 台北-廣州-台北。CZ3096/CZ3095 台北-上海-台北。CZ3024/CZ3023 台北-鄭州-台北
最新航班異動資訊，請多利用中國南方航空官網或App查詢。
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