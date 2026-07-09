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強颱巴威進逼北部+宜蘭首當其衝 氣象署：今14:30海警、明晨陸警

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，一定要做好防颱準備。聯合報系資料照
巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，一定要做好防颱準備。聯合報系資料照

巴威颱風目前仍是強烈颱風，明天、周六將侵襲台灣。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，路徑和速度仍有不確定性，如果颱風行進沒有特殊變化，氣象署預計今天下午2時30分發布海上颱風警報，明天清晨發布海上陸上颱風警報。巴威颱風明天晚上到周六是影響台灣最劇烈的時候，一定要做好防颱準備。

他說，路徑比較是朝台灣北部，通過台灣近海，預計影響台灣會是強烈颱風或中颱上限，對台灣影響非常嚴峻。颱風在接近過程中可能有減弱現象，暴風圈也會稍微縮小，它如果距離再遠一點的話，不一定每個地方會納入陸警範圍，持續觀察。

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強颱巴威的範圍非常大，林伯東說，七級風暴風半徑380公里，十級風暴風半徑也有180公里，預計它未來以15至20公里的速度，逐漸朝西北西轉西北方向前進。台灣附近剛好是在它的沉降區，所以目前是晴朗天氣，中午還是會有高溫情形。

風力趨勢說明，林伯東表示，今天下午開始風力就會慢慢起來，到了明天白天各沿海地區會有8級甚至接近10級左右的陣風。到了明晚至周六白天，是影響台灣最劇烈的時候，各沿海都容易有10至11級強陣風，尤其是桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼、綠島，有可能出現12級以上強陣風。周六晚上它的風力慢慢減弱下來。

林伯東表示，巴威颱風的範圍相當大，將通過台灣北部海面前進。明天白天開始，它的強烈風勢就會影響到台灣，首當其衝的就是在北部山區、宜蘭山區，慢慢開始有大雨，甚至有局部豪雨出現。明晚到周六白天，是影響最明顯的時候，各地都容易有豪大雨，尤其是北部地區、中部和東北部山區可能有豪雨等級以上的降雨，山區可能會有土石崩落情形，平地則要留意積淹水。到了周六晚上，雨勢才會減緩下來。

波浪說明，林伯東表示，東半部和北部、馬祖、東沙島都觀測到長浪現象，尤其今天台東浮標已經觀測到5.5公尺的浪高，颱風目前已經在影響台灣，到明晚各海面都容易會有2至4公尺的浪高，尤其是東半部和北部區域甚至有可能會出現6公尺以上的浪高。

今天開始到周日的天氣狀況，它說，今天稍微晴朗、各地容易出現高溫，尤其金門慢慢有焚風跡象，各地也可能出現長浪。明天白天雨勢慢慢起來，大雨和強風逐漸影響，各沿海也會開始出現大浪；花蓮和台東地區因為背風側，也會開始有焚風現象。

林伯東表示，明天晚上到周六是巴威颱風影響最明顯的時候，各地基本上都會是強風豪雨，其中，北部、中部山區、東北部山區要留意豪雨等級以上降雨，其他地方大雨或豪雨，東半部、基隆北海岸、恆春半島，甚至北部部分區域可能出現6公尺以上巨浪。

周日各地風雨才會慢慢減弱下來，林伯東表示，馬祖的影響時程相較台灣本島來說延遲一些，明晚到周六清晨才會出現強風巨浪和豪大雨現象，一直要到周日晚一點點風雨才會減弱下來。

林伯東表示，明天颱風就會逐漸接近，明晚到周六是颱風影響最劇烈的時候，嚴防豪雨，注意疏通溝渠，不要前往山區和海邊活動。

影響時程。圖／中央氣象署提供
影響時程。圖／中央氣象署提供

波浪說明。圖／中央氣象署提供
波浪說明。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

風力趨勢。圖／中央氣象署提供
風力趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 宜蘭 巴威颱風

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