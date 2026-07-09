巴威颱風影響 華航10日部分航班異動

強烈颱風巴威持續逼近，中央氣象署最快今天發布海上陸上颱風警報。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天巴威颱風因向北分量開始增多，運動速度一度下修，也導致原本規畫發布海警及陸警的時間，分別延後至今天下午以及明天清晨。暴風圈脫離陸警與海警範圍的時間，延後到周日的清晨及周日上午。

2026-07-09 05:47