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巴威颱風影響 華航10日部分航班異動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

華航（2610）受巴威颱風影響，華航10日航班異動資訊如下。

7月10日CI120/CI121、CI122/CI123桃園往返沖繩航班取消；CI132/CI133高雄往返沖繩航班取消；另外，晚上6 時後桃園飛往美加、歐洲、澳洲航班取消

因應巴威颱風可能影響航班，為使旅客能提前彈性妥善安排行程，持搭乘日為2026年7月9日至7月11日的華航機票，於7月31日前更改訂位將免收改票手續費，旅客可洽原開票旅行社或華航客服中心、各地分公司協助處理，詳細規定請參考官網公告。

華航將視颱風路徑變化陸續更新航班動態，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

巴威颱風 華航

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