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巴威颱風恐帶可觀雨量 石門水庫上午9時排砂隧道調節放水
水利署北水分署今天上午表示，評估巴威颱風恐帶來可觀雨量，石門水庫今日上午9時約以每秒372立方公尺（CMS）開始排砂隧道調節性放水調蓄水位，請下游單位及民眾，遠離河道及行水區，以免發生危險。
按水利署官網統計，石門水庫上午8時水位242.91公尺（滿水位245公尺）蓄水量：1億8756萬噸，有效蓄水率：91.4%。
水利署北水分署6月26日因應米克拉颱風環流帶來降雨，石門水庫於當日日8時水位為244.96公尺，蓄水量2.05億立方公尺，蓄水率99.8%，執行阿姆坪防淤隧道啟用以來第6次操作，估計抽放排出25萬立方公尺泥砂至沖淤池及下游河道約，發揮延長水庫使用壽命效益，今日依水情變化進行防洪調節放水中。
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