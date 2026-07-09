巴威颱風假還沒宣布！他先喊週五全員居家上班 網羨慕：這才是神仙老闆

強颱巴威持續朝台灣逼近，最新預估顯示未來120小時暴風圈侵襲機率，基隆市達100%，台北市、新北市、桃園市及宜蘭縣也高達99%，讓不少民眾開始關注周五（10日）是否有機會停班停課。不過，在各縣市政府尚未正式宣布前，已有企業率先因應，提前安排員工居家辦公，讓不少人稱羨。

位於台北的廣告公司「法樂數位」老闆Wawa昨天（8日）就在社群平台發文表示，雖然目前台北仍看不出明顯風雨，但從氣象圖來看，颱風路徑相當驚人，為了保障同仁通勤安全，因此決定自行宣布周五全公司改為居家上班（WFH），並提醒客戶若有需要聯繫，公司電話當天將無人接聽，也提前祝福大家平安度過颱風。

貼文曝光後迅速引發熱議，吸引大批網友留言按讚，不少人直呼「希望演算法可以讓我老闆看到這則貼文」、「這才是老闆的表率」、「現在加入公司還來得及嗎」、「好老闆，生意興榮」、「好羨慕有這樣的公司」，但也有人認為「我還以為直接放假了」。

根據中央氣象署資料，強烈颱風巴威今天凌晨2時的中心位置在那霸南南東方1000公里之處（鵝鑾鼻東南東方1140公里之處），以每小時21公里速度，向西北進行，明天至周六巴威颱風及其外圍環流影響，明天白天迎風面北部、宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，雨勢愈晚愈明顯。

至於周五是否放颱風假，仍須等待各縣市政府依據最新風雨預報綜合評估後公布。依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，若颱風暴風半徑預計4小時內可能經過，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測達平地350毫米、山區200毫米並有致災之虞，皆可作為停班停課參考；此外，若因風雨導致交通中斷或水電供應受影響，危及通勤、上課安全，也可納入宣布停班停課的考量。

另外，也有北部網友擔心「放假最慘劇本」，認為若真的宣布停班停課，時間點可能落在周五晚間還有周六白天，不少人表示「不放會被罵死吧，超大顆強颱」、「下班剛好進來，不放會被罵爆」；也有人認為依照目前預報，北部周五白天風雨仍未達停班停課標準。