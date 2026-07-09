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巴威減速 賈新興估下午3時海警明晨4時陸警、周六暴風圈籠罩4分之3台灣
明天受巴威颱風外圍環流影響，台東有焚風發生的機率。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，颱風速度變慢，對台灣影響程度增加，周六風雨最劇烈，台中以北山區、南投以南山區及宜蘭有較大雨勢發生的機率。他預估今天下午3時海警、明天清晨4時陸警，務必做好防颱工作。
路徑方面，他說，歐洲系集預報平均有通過東北角至北海岸一帶的機率，AI系集以通過宮古島以西的機率最高。明晚8時東半部及北北基宜風雨漸增，周六清晨5時起十級風圈逐漸接近北北基宜，周六中午十級風圈壟罩苗栗以北及宜蘭，七級風圈壟罩嘉義以北及宜花東，風雨最顯著。
賈新興表示，明天颱風外圍環流影響，台東有焚風發生的機率。新竹以北及宜蘭有局部雨，傍晚起全台風力逐漸增加，周六風雨最顯著，中午十級風圈壟罩苗栗以北及宜蘭，七級風圈壟罩4分之3個台灣。下周六起至21日，有受偏強西南風影響的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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