巴威風雨時程曝 專家估「以強颱門檻侵台」非常接近典型西北颱

強烈颱風巴威對台灣構成威脅，中央氣象署預計今天白天發布海上颱風警報，今晚到明天凌晨發布海上陸上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，現在終於要來到台灣家門口，並且將在周五、周六正式影響台灣，趁今天提早做好該有的防颱準備，周六一整天颱風的影響最大，避免外出，安心在家防颱最好。

他說，巴威颱風已經逐漸過了第3次巔峰狀態，開始進入第4次的雙眼牆置換過程，不過未來靠近台灣附近過程的海氣條件，已經沒有像先前那麼好，因此強度上應該會呈現緩慢減弱的趨勢。巴威颱風來到台灣近海時，可能還是維持在強烈颱風的門檻，或是中度颱風上限等級。而且暴風圈預估屆時仍然廣達320至350公里左右，依然會是以又大又強的姿態侵襲台灣。

吳聖宇表示，電腦模式的客觀路徑預報上已經漸趨一致，熱區收斂到台灣北部近岸到北部海面、東海南部一帶區域，經過一天之後看起來更加高度集中。傳統物理模式及區域模式較偏南，靠近台灣北部近岸到近海通過，AI調整模式仍較偏北，經過台灣北部海面到東海南部，各模式最後預報都是指向大陸浙江沿岸一帶，預報路徑前期較西北，後期略往西北西偏，大多有反應出明天至周六之間高壓略為增強西伸的情況。

而各國氣象單位的主觀路徑預報，吳聖宇表示，也大致高度集中的通過台灣北部海面，仍然介於個模式之間的中間值。以氣象署的路徑來看，颱風中心大致是經過彭佳嶼以北，已經非常接近典型西北颱（經過基隆、彭佳嶼之間）的路徑，暴風圈可以涵蓋全台大部分區域。可能只有南部平地一帶，不在暴風圈經過的範圍內，威脅性依然十足。

他說，巴威颱風的暴風圈預估明天晚間到深夜之間開始接觸陸地，颱風中心在周六白天期間經過台灣東北部、北部近海，傍晚到入夜逐漸趨向大陸浙江沿岸開始遠離。暴風圈要完全脫離台灣本島陸地，可能也是要等到周六入夜之後，所以整個暴風圈經過台灣陸地上空的時間可能有24小時左右。

到了周日，吳聖宇表示，颱風應該就完全離開台灣附近區域進入大陸華東內陸。周六上午颱風中心經過東北部近海時，仍要特別注意台灣地形是否干擾颱風的移動，讓路徑出現擺動，而更靠近東北角陸地的現象。

今天白天受到颱風外圍沉降作用影響，各地大致仍是晴到多雲的天氣，吳聖宇表示，氣溫偏高，外出務必防曬、防中暑。午後雷雨區域可能僅侷限在中部以南山區及高屏的部分平地一帶。北海岸、東半部及恆春半島、馬祖一帶有長浪發生機會，避免前往海邊活動。颱風的外圍雲系今天晚間到明天清晨之間逐漸抵達，新竹以北到宜蘭一帶陸續會有些短暫陣雨出現機會。

吳聖宇說，明天白天起，中彰以北地區、宜蘭花蓮一帶的降雨會愈來愈明顯，包括到中南部山區也會逐漸有降雨出現。因為颱風的範圍甚大，因此明天白天在台灣海峽這一側、西半部沿海及各離島地區隨著颱風外圍的北風進入，以及台灣海峽的地形效應加持，已經開始有較強陣風出現機會。到了明天晚間颱風逐漸接近台灣東方海面，暴風圈也開始進入台灣陸地，各地的風雨都將明顯轉強。

周六白天期間，颱風中心陸續通過台灣東北部、北部近海，風雨最為明顯，吳聖宇說，尤其是中北部、宜蘭等地風雨影響最大，將有持續性的強風豪雨，南部地區也有一陣一陣的較強風雨出現，花東則逐漸轉為背風面，風雨可能相對較小，但要注意焚風發生的機會。

吳聖宇說，風雨要等到周六入夜之後，才有機會隨著颱風慢慢離開，而逐漸趨緩下來，但是減緩的情況，仍要視颱風實際移動，及雲雨帶發展的變化而定。如果因為陸地干擾而造成颱風路徑擺動，中心更靠近陸地甚至直接經過的話，周六的風雨情況可能會更嚴重一些，值得密切注意。

到了周日，颱風已經進入大陸華東逐漸遠離，吳聖宇說，後續沒有西南氣流影響，但是偏南到西南風水氣仍將為各地帶來短暫陣雨，白天配合熱力作用的熱對流發展，可能還要留意局部較大雷雨出現的情況，天氣仍不是很穩定，避免前往山區或其他危險區域。

強烈颱風巴威最新路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

強烈颱風巴威最新路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專