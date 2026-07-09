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巴威明起威脅全台 吳德榮：周六風狂雨驟 3地近颱風眼牆恐毀滅性強風

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仍不排除登陸 巴威影響時程延遲3至6小時 這些縣市離颱風中心最近

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
巴威颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強颱巴威目前距離台灣約1140公里，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強度略為減弱，巔峰已過，但仍然是強烈颱風等級。最新路徑變化不大，仍以通過東北角近海通過東北角近海。整體影響時程，可能因颱風速度稍微減慢，而延遲3至6小時。

巴威颱風眼區依然清晰，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，外圍已有另一圈深層對流逐漸發展成外眼牆，內、外眼牆之間也可觀察到明顯空隙，開始出現眼牆置換循環跡象。同時，受到東北側垂直風切影響，眼牆結構已出現些許不對稱，後續是否完成眼牆置換，以及環流型態如何改變，仍有待持續觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估明天夜晚至深夜，暴風圈將逐步籠罩全台灣。周六白天通過東北角近海或沿岸，為影響最劇烈時段，入夜後加速遠離。

巴威颱風開始朝西北偏轉，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來36小時偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定北台灣的風勢究竟會有多猛烈。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，巴威目前核心結構仍相當完整，強風圈十分扎實且廣泛，即使後續強度可能逐漸減弱，龐大的風場仍可能帶來顯著的強風影響，絕對是一個不能輕忽的颱風。

巴威颱風靠近過程中，雖然會逐漸減弱，但「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因其環流廣泛，風圈特別大的特性，無論颱風中心是否登陸，全台灣都會受到籠罩，都應做好防颱準備。尤其台北至彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地，離颱風中心最近，以最高規格做好防颱整備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

巴威颱風核心結構仍相當完整，強風圈十分扎實且廣泛，即使後續強度可能逐漸減弱，龐大的風場仍可能帶來顯著的強風影響，不能輕忽。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
巴威颱風核心結構仍相當完整，強風圈十分扎實且廣泛，即使後續強度可能逐漸減弱，龐大的風場仍可能帶來顯著的強風影響，不能輕忽。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

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