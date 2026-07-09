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巴威又強又胖 近25年侵台颱最大顆 專家指1原因減速致海陸警時間延後

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
強烈颱風巴威破紀錄的最大顆。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
強烈颱風巴威破紀錄的最大顆。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

強烈颱風巴威持續逼近，中央氣象署最快今天發布海上陸上颱風警報。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，昨天巴威颱風因向北分量開始增多，運動速度一度下修，也導致原本規畫發布海警及陸警的時間，分別延後至今天下午以及明天清晨。暴風圈脫離陸警與海警範圍的時間，延後到周日的清晨及周日上午。

由於颱風眼牆再度置換緣故，暴風圈範圍有再擴大的趨勢，他說，七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑也在180公里，這是近25年以來，在有發布警報的颱風內，面積範圍算是最大顆的。

至於巴威是否一定是最強的颱風？林得恩表示，並不一定是最強的颱風，例如有時也會有類似小鋼炮型的強颱。目前，正並列為今年西北太平洋最強颱風。

林得恩表示，如果巴威颱風行進方向及速度不改變，周日就會遠離台灣。下周一起，再度恢復為午後雷陣雨的夏季天氣型態。而巴威走後，並未有引進旺盛的西南氣流，但有帶來西南風及南方水氣北抬，因此，中南部地區可能還要多下個一、二天的雨，雨勢都不會太過劇烈。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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