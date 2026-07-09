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巴威明起威脅全台 吳德榮：周六風狂雨驟 3地近颱風眼牆恐毀滅性強風

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巴威明起威脅全台 吳德榮：周六風狂雨驟 3地近颱風眼牆恐毀滅性強風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天、周六受巴威颱風侵襲，明天各地風雨愈晚愈大。周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。聯合報系資料照
明天、周六受巴威颱風侵襲，明天各地風雨愈晚愈大。周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。聯合報系資料照

強颱巴威「來者不善」，應加緊做好防颱準備。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，巴威颱風的路徑不確定性範圍縮小，仍包括宮古島及半個台灣。其強度在接近台灣前仍維持大型強颱，周六起因台灣地形破壞、強度才逐漸減弱。

颱風路徑方面，吳德榮表示，強颱巴威今天起逐漸轉向西北進行，周六中心通過台灣東北部海面、沿著北部近海前進，周六午夜再登陸浙江、福建交界處。

他說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬圖顯示，強颱巴威的系集平均路徑與中央氣象署的路徑潛勢預測圖的路徑類似，中心擦過台灣北部近海或北端陸地（類似尼爾森、楊希）的機率較高，北偏通過宮古島（類似溫妮）或南偏登陸東部（類似蘇迪勒）的機率雖較低亦不能排除，不同的路徑，帶來的威脅略有差異，但皆不可小覷，需密切觀察氣象署及模式的調整。

近期天氣，吳德榮表示，今天太平洋高壓及巴威外圍沉降，各地晴朗無雲，熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度以上，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。北部22至37度、中部23至38度、南部24至38度、東部22至37度。

他說，明天、周六受巴威颱風侵襲，明天各地風雨愈晚愈大。周六風狂雨驟，中部以北及各山區慎防破壞性強風，並嚴防致災性大量降雨。彭佳嶼、東北角及北海岸因接近眼牆，還需注意毀滅性強風的出現。周六晚起，本島風雨逐漸減小。

周日至下周五巴威颱風已遠離，但吳德榮表示，因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定，偶有局部降雨、午後常有強對流發展如伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱巴威今天起逐漸轉向西北進行，周六中心通過台灣東北部海面、沿著北部近海前進，周六午夜再登陸浙江、福建交界處；不確定性範圍（紅框）縮小。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，強颱巴威中心擦過台灣北部近海或北端陸地機率較高，北偏通過宮古島或南偏登陸東部機率雖較低亦不能排除。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱巴威今天起逐漸轉向西北進行，周六中心通過台灣東北部海面、沿著北部近海前進，周六午夜再登陸浙江、福建交界處；不確定性範圍（紅框）縮小。歐洲模式系集模擬圖（右圖）顯示，強颱巴威中心擦過台灣北部近海或北端陸地機率較高，北偏通過宮古島或南偏登陸東部機率雖較低亦不能排除。圖／取自「洩天機教室」專欄

巴威颱風

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