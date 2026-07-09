強颱巴威來勢洶洶 農業部啟動整備工作 呼籲國人勿上山下海

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
慎防強颱巴威，農業部啟動整備工作。圖／農業部提供
慎防強颱巴威，農業部啟動整備工作。圖／農業部提供

強颱巴威最快明天侵襲台灣，國人務必高度戒備。農業部表示，慎防強颱巴威，農業部啟動整備工作。

巴威颱風逐漸接近，根據中央氣象署預報，預估周五到周六上午影響最為明顯，全台各地皆有強風豪雨發生。農業部表示，部長陳駿季昨天召開巴威颱風防災整備會議，要求各單位全面落實各項防災應變措施。針對花蓮馬太鞍溪及萬里溪堰塞湖潛在風險，陳駿季特別指示林保署持續密切監測，依據雨量預警條件適時啟動疏散撤離作業，並與地方政府保持密切聯繫。

農業部表示，山林邊坡地區居民務必提高警戒，農村水保署已啟動警戒機制，民眾可多加使用「土石流及大規模崩塌防災資訊網」及相關App，隨時查詢紅黃警戒預報。同時也呼籲民眾，颱風期間非必要儘量避免至山區活動。

漁業方面，漁業署在應變期間強化漁業廣播電台防災廣播，呼籲海上作業漁船儘速返港避風，並確實掌握外籍船員安置情形。

農業部表示，沿海低窪地區養殖業者注意防範海水倒灌、加固纜繩及船席繫泊等防護措施，避免風浪造成船隻翻覆。

農業生產方面，農糧署持續掌握收穫進度，輔導農民於天氣穩定時進行採收，並協調農會及相關單位妥善調度烘乾設備。農田水利署則將加強巡視農田排水設施及管理水閘門，確保正常運作。農業部會持續巴威颱風最新動態，也提醒農漁民，進行防災及採收作業時，務必注意自身安全，平安防災。

慎防強颱巴威，農業部啟動整備工作。圖／農業部提供
慎防強颱巴威，農業部啟動整備工作。圖／農業部提供

慎防強颱巴威，農業部啟動整備工作。圖／農業部提供
慎防強颱巴威，農業部啟動整備工作。圖／農業部提供

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