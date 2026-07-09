分科測驗順延／「決策太有自信」剩一天整備 教團籲配套

受到巴威颱風影響，大學分科測驗確定延期，不過由於颱風災損難料，全教產理事長林蕙蓉直言，有些學校地處偏遠，若真的遇災，也不見得方便整理，但如今只剩周日能因應，主管機關決策有點「太有自信了」，也呼籲必要時，警力應出動支援，協助考生抵達考場，受災而無法如期應考的考生，也應有補救配套。

林蕙蓉表示，颱風導致的不確定性高，且周日依照常理，考分區學校行政人員、老師不見得會到班，等於當天學校要拜託老師前來檢查、整備。

林蕙蓉建議考分區學校只能這一、兩天做好防颱準備，把颱風後的災損機率降至最低，如果學生考試當天無法順利抵達考場，可能還需要警力支援，都有賴學校先盤整。

台教產法規諮詢中心執委林金財表示，當年配合一○八課綱考招一併改制，指考改為分科測驗，考試期程也從原定的七月初，改至七月中辦理，時間已被壓縮，後續還有獨招、分發等業務，考招環環相扣、牽一髮而動全身，要延期多久十分兩難，延期二天，是盤點所有招生作業後的決定。

不過林金財提醒，出借為考場的學校務必先做好防颱措施，若考生真的遇上無法順利抵達考場等狀況，補償措施也要落實，大考中心甚至要考慮是否另外再出一套試卷，因應需求。

台教產提醒，原定周末參與監試的基層教師，勢必面臨課務調整、公假調補休或行程被打亂的困擾，主管機關應督導各考區，重新盤點監試人員意願與人力，從優給予繼續協助試務的教師補休、公假及津貼。